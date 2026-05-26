Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский осудил отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на атаку ВСУ в Старобельске.
ВЕНА, 26 мая – РИА Новости. Отсутствие осуждения варварской атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР со стороны ОБСЕ является позорной и малодушной позицией, заявил во вторник постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.