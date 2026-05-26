Полянский осудил позицию ОБСЕ по Старобельску - РИА Новости, 26.05.2026
13:31 26.05.2026
Полянский осудил позицию ОБСЕ по Старобельску

Полянский назвал лицемерной позицию ОБСЕ по удару ВСУ по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарское председательство в ОБСЕ отказалось осудить удар ВСУ по Старобельску из-за отсутствия проверенных данных.
  • Россия считает позицию ОБСЕ лицемерной, так как в других случаях организация оперативно принимает на веру утверждения украинской и западных сторон.
  • Глава ЛНР сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погибли 21 человек и пострадали 44.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Швейцарское председательство в ОБСЕ отказалась осудить удар ВСУ по Старобельску из-за якобы отсутствия проверенных данных, Россия считает эту позицию лицемерной, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации Дмитрий Полянский.
"Отсутствие осуждения ударов ВСУ по Старобельску в ответе председательства ОБСЕ объяснили тем, что у них якобы нет точной информации о произошедшем и что обстоятельства требуют международного расследования", - сказал Полянский.
Речь, по версии швейцарского председательства, идет "лишь о сообщениях, которые они не могут проверить".
"Мы считаем такую позицию лицемерной, поскольку в других случаях им это не мешает оперативно принимать на веру утверждения украинской и западных сторон и выступать с осуждением", - пояснил собеседник агентства.
Как ранее сообщил дипломат, российская сторона только в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, при этом в ответе председательства ОБСЕ "нет и намека" на осуждение произошедшего.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскДмитрий ПолянскийЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
