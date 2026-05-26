Синоптик рассказал, как долго продлится сильный ветер в Москве
16:39 26.05.2026
Синоптик рассказал, как долго продлится сильный ветер в Москве

Леус: сильный ветер сохранится в Москве во вторник до конца дня

© РИА Новости / Алексей Никольский
Ветер в Москве
Ветер в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском регионе во вторник порывы ветра достигали 21 метра в секунду.
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сильный ветер сохранится в столичном регионе до конца дня.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сильный ветер сохранится во вторник в московском регионе до конца дня, к 15.00 его порывы достигали 21 метра в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"До конца дня сильный ветер в (столичном - ред.) регионе сохранится", - написал Леус в своем канале на платформе "Макс".
Синоптик отметил, что к 15.00 ветер в столичном регионе разгонялся до 21 метра в секунду, такую скорость зафиксировали на метеостанции аэропорта "Внуково".
