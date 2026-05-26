Синоптики раскрыли, когда в Москву вернется тепло после похолодания

Люди во время прогулки в Москве

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москвичи, которые на прошлой неделе всеми способами спасались от жары, совсем скоро столкнутся с природным катаклизмом. В столицу возвращается холодная погода, которая больше актуальна для осени, чем для конца мая.

Циклон кружит над Белым морем

На этой неделе в Москву пришло похолодание. Уже во вторник температура днем будет не выше плюс 19 градусов. Рекордная жара пошла на спад к прошедшим выходным.

"Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине недели", — рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Похолодание достигнет пика к концу рабочей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Стартует вторая волна похолодания, которая достигнет апогея к концу новой рабочей недели", — написал Леус в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что в ее первый день столицу пересек холодный атмосферный фронт. Он связан с циклоном, который кружит над Белым морем.

После аномальной жары в Московском регионе может пойти даже мокрый снег. Саму столицу аномалия должна миновать. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс двух — плюс пяти, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс пять — плюс восемь — такой цепкий холод обычно бывает в октябре", — поведал специалист.

Тепло вернется в Москву, но когда?

Также синоптик отметил, что под утро 28 мая на севере и северо-западе Московской области воздух наполнит тающий на лету мокрый снег, который будет наблюдаться и в соседних регионах.

При этом, как отмечают синоптики, в среду атмосферное давление в Москве рухнет . Оно будет на 14-16 единиц ниже нормы.

"В среду погода сохранит циклонический, облачный и дождливый характер, с порывистым ветром северных румбов и очень низким атмосферным давлением — показания барометров окажутся на 14-16 единиц ниже нормальных", — написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Также синоптики предсказали , когда в Москву вернется жара. Теплая погода ожидается только в начале лета. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме", — уточнила она.