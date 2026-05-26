Рейтинг@Mail.ru
Синоптики раскрыли, когда в Москву вернется тепло после похолодания - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 26.05.2026 (обновлено: 14:32 26.05.2026)

Синоптики раскрыли, когда в Москву вернется тепло после похолодания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди во время прогулки в Москве
Люди во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Люди во время прогулки в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Москвичи, которые на прошлой неделе всеми способами спасались от жары, совсем скоро столкнутся с природным катаклизмом. В столицу возвращается холодная погода, которая больше актуальна для осени, чем для конца мая.

Циклон кружит над Белым морем

На этой неделе в Москву пришло похолодание. Уже во вторник температура днем будет не выше плюс 19 градусов. Рекордная жара пошла на спад к прошедшим выходным.
"Мы потихонечку готовимся к похолоданию. Оно наиболее заметно скажется только в первой половине недели", — рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Похолодание достигнет пика к концу рабочей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Стартует вторая волна похолодания, которая достигнет апогея к концу новой рабочей недели", — написал Леус в своем телеграм-канале.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити").
Вид на международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ Москва-Сити). - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити").
Специалист отметил, что в ее первый день столицу пересек холодный атмосферный фронт. Он связан с циклоном, который кружит над Белым морем.
После аномальной жары в Московском регионе может пойти даже мокрый снег. Саму столицу аномалия должна миновать. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг в тыл циклона задует "костяной" северо-западный ветер и поступит "мешок" арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс двух — плюс пяти, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет плюс пять — плюс восемь — такой цепкий холод обычно бывает в октябре", — поведал специалист.

Тепло вернется в Москву, но когда?

Также синоптик отметил, что под утро 28 мая на севере и северо-западе Московской области воздух наполнит тающий на лету мокрый снег, который будет наблюдаться и в соседних регионах.
При этом, как отмечают синоптики, в среду атмосферное давление в Москве рухнет. Оно будет на 14-16 единиц ниже нормы.
"В среду погода сохранит циклонический, облачный и дождливый характер, с порывистым ветром северных румбов и очень низким атмосферным давлением — показания барометров окажутся на 14-16 единиц ниже нормальных", — написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль
Также синоптики предсказали, когда в Москву вернется жара. Теплая погода ожидается только в начале лета. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Следующая волна относительно теплой погоды в Москве ожидается только в начале лета, температура воздуха будет близка к климатической норме", — уточнила она.
Позднякова отметила, что жара, которая наблюдалась в мае в столице, неблагоприятно влияла на большинство людей.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала