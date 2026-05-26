Синоптик предупредила о сильном ветре в Москве во вторник

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва окажется в зоне сильного ветра днем во вторник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"После 11.30 зона сильного ветра окажется над Москвой", - написала Позднякова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, в Шереметьево уже отмечен шквал и порывы ветра до 18 метров в секунду.