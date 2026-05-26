Погибшей под завалами частного дома в Липецке оказалась женщина

ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Тело, обнаруженное под завалами частного дома в Липецке, принадлежит женщине, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что сильный пожар, сопровождаемый хлопком, произошел в частном жилом доме в Липецке, здание частично обрушилось. Прокуратура РФ назвала предварительной причиной пожара взрыв бытового газа. В пресс-службе МЧС информировали о ликвидации открытого горения. По предварительной информации, под завалами могли находиться три человека. Тело одного погибшего достали из-под обломков.
"Нашли одно тело. Женское", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.