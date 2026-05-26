Больше 1,2 тыс субъектов МСП Подмосковья получили помощь в 2025 году

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Больше 1,2 тысячи предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса получили поддержку в Подмосковье по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Сектор МСП в Подмосковье составляет порядка трети экономики региона. Поэтому задача Подмосковья создать комфортные условия для открытия и ведения бизнеса. В прошлом году мерами финансовой поддержки региона воспользовались более 1,2 тысячи предпринимателей", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

По ее словам, в топ-3 сфер вошли: производство – около 30% всех получателей, социальный бизнес – 18%, а также общественное питание – 6%.

Она отметила, что предприниматели Подмосковья получили региональные субсидии, льготные займы от областного фонда микрофинансирования, а также поручительства гарантийного фонда региона.

Зиновьева добавила, что воспользоваться этой поддержкой бизнес может и в этом году. Так, сейчас предприниматели могут подать заявку на получение субсидии по программе "Маркетплейсы" и возместить до 500 тысяч рублей затрат на работу с торговыми онлайн-площадками.

Предприниматели также могут проконсультироваться со специалистами областного Мининвеста по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного телефона по будням с 9:00 до 18:00.