14:23 26.05.2026
Больше 1,2 тыс субъектов МСП Подмосковья получили помощь в 2025 году

Предприниматели проводят бизнес-встречу. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Больше 1,2 тысячи предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса получили поддержку в Подмосковье по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сектор МСП в Подмосковье составляет порядка трети экономики региона. Поэтому задача Подмосковья создать комфортные условия для открытия и ведения бизнеса. В прошлом году мерами финансовой поддержки региона воспользовались более 1,2 тысячи предпринимателей", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, в топ-3 сфер вошли: производство – около 30% всех получателей, социальный бизнес – 18%, а также общественное питание – 6%.
Она отметила, что предприниматели Подмосковья получили региональные субсидии, льготные займы от областного фонда микрофинансирования, а также поручительства гарантийного фонда региона.
Зиновьева добавила, что воспользоваться этой поддержкой бизнес может и в этом году. Так, сейчас предприниматели могут подать заявку на получение субсидии по программе "Маркетплейсы" и возместить до 500 тысяч рублей затрат на работу с торговыми онлайн-площадками.
Предприниматели также могут проконсультироваться со специалистами областного Мининвеста по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного телефона по будням с 9:00 до 18:00.
Поддержку бизнеса в Подмосковье оказывают в том числе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
