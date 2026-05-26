12:42 26.05.2026
На регпортале Подмосковья появилась новая услуга компенсации за ЖКУ

Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На регпортале Подмосковья появилась новая услуга по оформлению компенсации в случае превышения установленного индекса роста платы за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Теперь жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на получение компенсации, если размер платы за коммунальные услуги, начисленный управляющей компанией, оказался выше предельно допустимого индекса, установленного для конкретного муниципалитета региона. Кроме того, в электронную форму добавили сервис автоматической проверки", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что сервис поможет избежать повторной подачи заявления и оповестит пользователя в случае, если оно было подано ранее и ответ от ведомства еще не получен.
Услуга "Компенсация при увеличении платы за ЖКУ над размером предельного индекса" доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Гражданам" – "Поддержка" – "Льготы и выплаты". Она предоставляется бесплатно. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. С результатом можно ознакомиться в личном кабинете.
