ФРП Подмосковья помог реализовать инвестпроекты 12 компаниям

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Еще 12 компаний реализовали инвестиционные проекты при поддержке Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО), сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, компании получили льготные займы в прошлом году. Общая сумма заемных средств, предоставленных на льготных условиях, составила 813 миллионов рублей.

"В 2025 году Фонд развития промышленности Московской области одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта: это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4,3 миллиарда рублей. Масштабы, как и сроки, реализуемых проектов разные, на данный момент завершены 12 проектов с общим объемом инвестиций в размере более 2,2 миллиарда рублей", – отметила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Так, при поддержке фонда мясоперерабатывающее предприятие из Солнечногорска увеличило мощности производства сыровяленых деликатесов и колбас. Заем, составивший 67,7% от общих затрат на проект, позволил закупить новое оборудование. Заем в размере 107 миллионов рублей другая компания из Рузского муниципального округа направила на увеличение выпуска кофе и цикория, расширив действующее производство.