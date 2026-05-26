"Росконгресс" рассказал о гастрономической программе ПМЭФ-2026
14:23 26.05.2026
"Росконгресс" рассказал о гастрономической программе ПМЭФ-2026

"Росконгресс": гастрономическая программа ПМЭФ-2026 объединит разные концепции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ПМЭФ-2026 представят рестораны с разными кулинарными концепциями: от современной русской кухни до авторской интерпретации европейских традиций.
  • Среди гастрономических проектов форума — рестораны "Форум", "Варево" и "Кубань".
  • С 3 по 6 июня для представителей СМИ на площадке форума организуют полноценное двухразовое питание с учетом интенсивного графика работы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Гастрономическая программа Петербургского международного экономического форума в этом году объединит рестораны с разными кулинарными концепциями – от современной русской кухни и региональных гастропроектов до авторской интерпретации европейских традиций, сообщает фонд "Росконгресс".
"На площадке форума будут представлены ресторан "Форум", гастрономический проект "Варево", а также ресторан "Кубань", - сообщает фонд, который является организатором ПМЭФ.
Гастрономической точкой притяжения вновь станет ресторан "Форум", который разместится во внутреннем дворе между павильонами F и G КВЦ "Экспофорум". Специально к ПМЭФ-2026 команда ресторана подготовила авторское меню, объединившее лучшие позиции прошлых лет и новые гастрономические решения.
Продолжит работу на площадке форума и ресторан "Варево" – это место, где оживает история, где каждая деталь пропитана духом старорусской кухни, но подана с современным изяществом. В меню используются только локальные продукты, поддерживая российских производителей и возрождая забытые вкусы.
Еще одним из гастрономических проектов предстоящего ПМЭФ также станет ресторан "Кубань", представляющий современную кухню юга России и локальные продукты Краснодарского края. Проект продолжит развитие региональной гастрономической повестки форума, объединяя традиции, фермерские продукты и авторский подход к подаче блюд.
Кроме того, с 3 по 6 июня для представителей средств массовой информации на площадке форума будет организовано полноценное двухразовое питание – обед и ужин на все дни работы ПМЭФ. Меню составлено с учетом интенсивного графика журналистской работы: блюда не повторяются изо дня в день, при этом дневная подача ориентирована на более сытный формат, а вечерняя – на легкие и сбалансированные позиции.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
