Вучич рассказал, к чему привел отказ Сербии вводить санкции против России

БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. ЕС не открыл ни одной новой главы переговорной платформы о вступлении Сербии на протяжении пяти лет из-за отказа официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенной республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.