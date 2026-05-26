Фон дер Ляйен отказалась назвать имя возможного переговорщика ЕС с Россией
17:49 26.05.2026
Фон дер Ляйен отказалась назвать имя возможного переговорщика ЕС с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась назвать имя возможного переговорщика ЕС с Россией.
  • Владимир Путин предпочел бы видеть в качестве переговорщика с Россией экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась во вторник назвать имя возможного переговорщика ЕС с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, сказал, что для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но оставил выбор европейцам.
"Я, конечно же, не собираюсь строить предположения по поводу каких-либо имен", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе.
Глава ЕК добавила, что ЕС якобы был готов участвовать в мирном урегулировании украинского конфликта с дня его начала, однако не привела примеров таких инициатив Брюсселя.
"Как в итоге будут решены все детали, еще предстоит выяснить, но сейчас я не хочу строить предположения относительно каких-либо имен", - подытожила глава Еврокомиссии.
