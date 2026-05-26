Рейтинг@Mail.ru
Предпочтения Москвы по переговорщику от ЕС озвучены Путиным, заявили в МИД - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 26.05.2026
Предпочтения Москвы по переговорщику от ЕС озвучены Путиным, заявили в МИД

Полищук: предпочтения Москвы по переговорщику от ЕС озвучены Путиным

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российские предпочтения по переговорщику от ЕС были озвучены президентом России Владимиром Путиным.
  • Путин предложил европейцам выбрать лидера, которому они доверяют и который не высказывался негативно о России.
  • Путин выразил мнение, что для него предпочтительным кандидатом был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но подчеркнул, что выбор остается за европейцами.
МОСКВА, 26 мая- РИА Новости. Российские предпочтения по переговорщику от ЕС были озвучены президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Что касается кандидатур европейцев, которые могли бы контактировать с Россией, то президент России Владимир Путин уже обозначил наши предпочтения", - сказал он.
Высокопоставленный дипломат обратил внимание на то, что российский президент "предложил европейцам самим выбирать такого лидера, которому они доверяют и который не закрыл сам себе дверь для диалога с нашей страной путем тиражирования русофобских и антироссийских высказываний".
"Это позиция здравого смысла и любого уважающего себя государства", - подчеркнул Полищук.
Ранее Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Эксперт оценил обсуждение кандидатуры Каллас для диалога с Россией
01:36
 
РоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинАлексей ПолищукГерхард ШредерЕвросоюзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала