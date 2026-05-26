Предпочтения Москвы по переговорщику от ЕС озвучены Путиным, заявили в МИД

МОСКВА, 26 мая- РИА Новости. Российские предпочтения по переговорщику от ЕС были озвучены президентом России Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Что касается кандидатур европейцев, которые могли бы контактировать с Россией, то президент России Владимир Путин уже обозначил наши предпочтения", - сказал он.
Высокопоставленный дипломат обратил внимание на то, что российский президент "предложил европейцам самим выбирать такого лидера, которому они доверяют и который не закрыл сам себе дверь для диалога с нашей страной путем тиражирования русофобских и антироссийских высказываний".
"Это позиция здравого смысла и любого уважающего себя государства", - подчеркнул Полищук.
Ранее Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.