Россиянам рассказали, какая справка может увеличить размер пенсии - РИА Новости, 26.05.2026
26.05.2026
Россиянам рассказали, какая справка может увеличить размер пенсии

РИА Новости: справка о состоянии лицевого счета может увеличить размер пенсии

Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянам для увеличения размера пенсии следует проверить учет трудового стажа, заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или Социальный фонд России (СФР).
  • При отсутствии необходимых сведений в выписке СФР следует обратиться за справкой к работодателю или в архив, а если предприятие небрежно вело учет и не сдавало документы в архив — в суд.
  • Для подтверждения стажа в суде подойдут любые косвенные доказательства, такие как расчетные листки, ведомости, служебные пропуска, трудовые награды и показания бывших коллег.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиянам для увеличения размера пенсии следует проверить учет трудового стажа, заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счета через "Госуслуги" или Социальный фонд России (СФР), сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"Чтобы проверить, все ли периоды работы учтены при начислении пенсии, нужно заказать справку о пенсионных правах в Социальном фонде России - через "Госуслуги" или лично в отделении", - сказала Иванова-Швец.
Она пояснила, что при отсутствии в выписке СФР каких-либо сведений необходимо взять справку напрямую у работодателя. Если же фирма уже закрылась, следует обратиться в архив.
"Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали свои документы по кадровому учету в архив. В этом случае подтвердить стаж поможет суд", - предупредила Иванова-Швец.
По словам эксперта, для судебного процесса подойдут любые косвенные доказательства. К ним относятся расчетные листки, ведомости, служебные пропуска, трудовые награды и показания бывших коллег. Иванова-Швец подчеркнула, что эти рекомендации особенно актуальны для тех, кто работал в 90-е годы, когда занятость населения была крайне нестабильной.
