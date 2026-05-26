Россиянам рассказали, какая справка может увеличить размер пенсии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиянам для увеличения размера пенсии следует проверить учет трудового стажа, заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счета через "Госуслуги" или Социальный фонд России (СФР), сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Чтобы проверить, все ли периоды работы учтены при начислении пенсии, нужно заказать справку о пенсионных правах в Социальном фонде России - через "Госуслуги" или лично в отделении", - сказала Иванова-Швец

Она пояснила, что при отсутствии в выписке СФР каких-либо сведений необходимо взять справку напрямую у работодателя. Если же фирма уже закрылась, следует обратиться в архив.

"Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали свои документы по кадровому учету в архив. В этом случае подтвердить стаж поможет суд", - предупредила Иванова-Швец.