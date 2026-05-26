Врач в Уганде сообщил о росте числа пациентов с подозрением на Эболу

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Рост числа пациентов с подозрением на Эболу наблюдается в Уганде, сообщил РИА Новости врач Николус Боджере.

"Фиксируется рост числа пациентов с подозрением на Эболу", - сказал он.

Собеседник агентства, работающий в округе Бундибугио на границе Уганды Конго , отметил, что всех пациентов с подозрением на Эболу доставляют на сбор анализов и лечение в столицу Кампалу.

Также он отметил, что по состоянию на 22 мая Уганде удавалось стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего распространения вируса, "ввезенного" в страну из Конго, однако за выходные обстановка изменилась в худшую сторону.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.