Лариса Пастухова возглавила комплекс управления персоналом АФК "Система"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ларису Пастухову назначили вице-президентом – руководителем комплекса управления персоналом АФК "Система", сообщает пресс-служба российской инвестиционной компании.

Ранее она занимала пост президента благотворительного фонда "Система", в новой роли она возглавит совет БФ "Система" и на позиции его председателя продолжит отвечать за стратегию социальных инвестиций корпорации.

В октябре 2022 года Пастухова возглавила благотворительный фонд "Система". В период руководства фондом вместе с его командой была перезапущена цифровая профориентационная платформа и значительно расширен масштаб флагманской социальной программы "Лифт в будущее". На сегодня она имеет федеральный масштаб и значение: помогает укреплять человеческий капитал в регионах России, поддерживать образование и науку, сопровождать молодежь на пути профессионального выбора — от ранней профориентации в школе до первого рабочего места.

За эти годы фондом был инициирован запуск корпоративных стипендиальной и стажировочной программ, запущено направление по поддержке молодых ученых (конкурсы для молодых ученых совместно с Российской академией наук, школы для организаторов науки в научных и образовательных организациях), реализован один из 13 в стране проектов социального воздействия – "Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области", введены в практику семейные экскурсии на предприятия группы и профориентационные недели в регионах присутствия АФК "Система", получила развитие круглогодичная спортивно-волонтерская программа "Спортивная Система" для сотрудников и членов их семей и другие. За 2025 год благополучателями фонда стали 408 тысяч человек по всей стране.

"За три с половиной года во главе нашего благотворительного фонда Лариса добилась впечатляющих результатов: выстроила тесную интеграцию социальных программ с задачами HR (управления персоналом — ред.) и устойчивого развития бизнеса, вовлекла в системную работу с молодежью большинство наших активов, создала широкую сеть партнерств с ведущими университетами страны и наладила сотрудничество с колледжами по подготовке востребованных специалистов среднего звена и рабочих профессий", — отметил президент АФК "Система" и председатель попечительского совета БФ "Система" Тагир Ситдеков, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в новой роли Пастухова продолжит укреплять связи между корпорацией и системой образования — формировать кадровый резерв, привлекать молодых специалистов в портфельные компании и усиливать позиции бренда. По мнению Ситдекова, это особенно важно в условиях смены поколений и растущего дефицита на рынках труда.

Профессиональный путь Пастуховой связан с развитием программ в сфере образования и науки, управления талантами, она является доктором педагогических наук, членом-корреспондентом Российской академии образования.