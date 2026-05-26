Рейтинг@Mail.ru
Лариса Пастухова возглавила комплекс управления персоналом АФК "Система" - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 26.05.2026

Лариса Пастухова возглавила комплекс управления персоналом АФК "Система"

© Фото : АФК "Система"Лариса Пастухова возглавила комплекс управления персоналом АФК "Система"
Лариса Пастухова возглавила комплекс управления персоналом АФК Система - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : АФК "Система"
Лариса Пастухова возглавила комплекс управления персоналом АФК "Система"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ларису Пастухову назначили вице-президентом – руководителем комплекса управления персоналом АФК "Система", сообщает пресс-служба российской инвестиционной компании.
Ранее она занимала пост президента благотворительного фонда "Система", в новой роли она возглавит совет БФ "Система" и на позиции его председателя продолжит отвечать за стратегию социальных инвестиций корпорации.
В октябре 2022 года Пастухова возглавила благотворительный фонд "Система". В период руководства фондом вместе с его командой была перезапущена цифровая профориентационная платформа и значительно расширен масштаб флагманской социальной программы "Лифт в будущее". На сегодня она имеет федеральный масштаб и значение: помогает укреплять человеческий капитал в регионах России, поддерживать образование и науку, сопровождать молодежь на пути профессионального выбора — от ранней профориентации в школе до первого рабочего места.
За эти годы фондом был инициирован запуск корпоративных стипендиальной и стажировочной программ, запущено направление по поддержке молодых ученых (конкурсы для молодых ученых совместно с Российской академией наук, школы для организаторов науки в научных и образовательных организациях), реализован один из 13 в стране проектов социального воздействия – "Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области", введены в практику семейные экскурсии на предприятия группы и профориентационные недели в регионах присутствия АФК "Система", получила развитие круглогодичная спортивно-волонтерская программа "Спортивная Система" для сотрудников и членов их семей и другие. За 2025 год благополучателями фонда стали 408 тысяч человек по всей стране.
"За три с половиной года во главе нашего благотворительного фонда Лариса добилась впечатляющих результатов: выстроила тесную интеграцию социальных программ с задачами HR (управления персоналом — ред.) и устойчивого развития бизнеса, вовлекла в системную работу с молодежью большинство наших активов, создала широкую сеть партнерств с ведущими университетами страны и наладила сотрудничество с колледжами по подготовке востребованных специалистов среднего звена и рабочих профессий", — отметил президент АФК "Система" и председатель попечительского совета БФ "Система" Тагир Ситдеков, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в новой роли Пастухова продолжит укреплять связи между корпорацией и системой образования — формировать кадровый резерв, привлекать молодых специалистов в портфельные компании и усиливать позиции бренда. По мнению Ситдекова, это особенно важно в условиях смены поколений и растущего дефицита на рынках труда.
Профессиональный путь Пастуховой связан с развитием программ в сфере образования и науки, управления талантами, она является доктором педагогических наук, членом-корреспондентом Российской академии образования.
Наталия Ахмина, ранее занимавшая должность вице-президента по управлению персоналом АФК "Система", покинула корпорацию.
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Сеть клиник "Медси" и сервис "Ясно" объявили о партнерстве
3 октября 2025, 13:19
 
Новости компаний - ЭкономикаАФК "Система"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала