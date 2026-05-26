17:17 26.05.2026
Пашинян не приедет на мероприятия ЕАЭС из-за выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Астану на мероприятия ЕАЭС из-за предстоящих выборов в стране.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Астану на мероприятия ЕАЭС в связи с предстоящими выборами в стране, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин в среду отправится в Казахстан с трехдневным государственным визитом. Глава государства также примет участие в мероприятиях в рамках ЕАЭС, в том числе вместе с другими лидерами стран союза выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума 28 мая.
"От Армении будет выступать вице-премьер (Мгер Григорян - ред.), поскольку премьер-министр Пашинян в связи с предстоящими выборами в Астану не приедет", - сказал Ушаков журналистам.
Также он сообщил, что Григорян будет представлять Армению на заседании Высшего евразийского экономического совета 29 мая.
