Опрос показал, сколько россиян планируют провести отпуск в путешествии

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 60% россиян запланировали отпуск на лето, среди них 25% планируют поездку по России, а 7% — за рубеж.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 60% россиян запланировали отпуск на лето, среди них четверть поедут в путешествие по стране, а еще 7% - за рубеж, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"Отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян, 19% проведут его дома, 11% - на даче или в деревне, 25% планируют поездку по России и 7% - за рубеж", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 3000 трудоустроенных граждан. Также в нем говорится, что 3% из всех, собирающихся отдыхать летом, будут брать или уже взяли кредит на отпуск.

Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (28% против 22%). При этом мужчины чаще не уходят летом в отпуск (42% против 34% среди россиянок).

Респонденты младше 24 лет чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха (45%). Дачный отдых и путешествия по стране больше всего выбирают россияне старше 35 лет. Зарубежные поездки чаще планируют граждане моложе 35 лет.

Тех, кто не отправится летом в отпуск, больше среди россиян со средним профессиональным образованием (44%), чем среди россиян с высшим (33%). Граждане, закончившие вузы, предпочитают путешествовать по России (28% и 21% соответственно).