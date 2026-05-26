Опрос показал, сколько россиян планируют провести отпуск в путешествии - РИА Новости, 26.05.2026
07:15 26.05.2026
Опрос показал, сколько россиян планируют провести отпуск в путешествии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 60% россиян запланировали отпуск на лето, среди них 25% планируют поездку по России, а 7% — за рубеж.
  • Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (28% против 22%), при этом мужчины чаще не уходят летом в отпуск (42% против 34% среди россиянок).
  • Тех, кто не отправится летом в отпуск, больше среди россиян со средним профессиональным образованием (44%), чем среди россиян с высшим (33%).
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 60% россиян запланировали отпуск на лето, среди них четверть поедут в путешествие по стране, а еще 7% - за рубеж, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Отпуск этим летом запланировали 62% работающих россиян, 19% проведут его дома, 11% - на даче или в деревне, 25% планируют поездку по России и 7% - за рубеж", - говорится в исследовании, проведенном на основании опроса 3000 трудоустроенных граждан. Также в нем говорится, что 3% из всех, собирающихся отдыхать летом, будут брать или уже взяли кредит на отпуск.
Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (28% против 22%). При этом мужчины чаще не уходят летом в отпуск (42% против 34% среди россиянок).
Респонденты младше 24 лет чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха (45%). Дачный отдых и путешествия по стране больше всего выбирают россияне старше 35 лет. Зарубежные поездки чаще планируют граждане моложе 35 лет.
Тех, кто не отправится летом в отпуск, больше среди россиян со средним профессиональным образованием (44%), чем среди россиян с высшим (33%). Граждане, закончившие вузы, предпочитают путешествовать по России (28% и 21% соответственно).
Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто получает меньше или больше, собирается в отпуск летом (67%), причем 10% из них запланировали поездку за границу.
