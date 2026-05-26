Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения России и США

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио по запросу российской стороны обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.