Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения России и США

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио по запросу российской стороны обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
"Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране", - говорится в сообщении Пиготта.