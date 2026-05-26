Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения России и США

01:59 26.05.2026
Рубио и Лавров по запросу Москвы обсудили Украину, Иран, отношения РФ и США

Сергей Лавров и Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым конфликт на Украине.
  • В ходе разговора стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио по запросу российской стороны обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым конфликт на Украине, двусторонние отношения и ситуацию вокруг Ирана, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
"Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране", - говорится в сообщении Пиготта.
Лавров обратил внимание Рубио на призыв эвакуировать дипперсонал из Киева
Вчера, 21:15
 
