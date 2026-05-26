Путин назвал отношения с Токаевым дружескими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым дружескими и искренними.
- Путин написал, что встречи и беседы с Токаевым проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал дружескими и искренними отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях", - написал российский лидер в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".