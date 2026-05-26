08:10 26.05.2026 (обновлено: 11:24 26.05.2026)
Онколог рассказал, какие родинки требуют осмотра врача

Дерматолог осматривает родинку пациентки
  • Обязательной консультации врача требуют родинки, которые начали увеличиваться, кровоточить или менять форму и цвет.
  • В группе повышенного риска развития меланомы — пациенты с большим количеством родинок, со светлой кожей, глазами и волосами, пациенты с семейной историей меланомы и получающие иммуносупрессивную терапию.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Родинки, которые начинают увеличиваться, кровоточить или менять форму и цвет, могут оказаться опасными, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Есть простое правило: любая родинка, которая начала меняться, а именно увеличиваться, менять форму, цвет, кровоточить, зудеть или шелушиться, требует обязательного осмотра специалиста", — сказал он.
Каприн добавил, что основным фактором риска развития меланомы остается ультрафиолетовое излучение. Причем речь идет не только о естественном солнце, но и о соляриях.
"Доказано, что регулярное посещение солярия многократно увеличивает риск развития меланомы, особенно у молодых людей", — отметил онколог.
По словам Каприна, к группе повышенного риска развития меланомы относятся люди с большим количеством родинок, со светлой кожей, глазами и волосами, пациенты с семейной историей меланомы и те, кто получает иммуносупрессивную терапию.
Сегодня, 26 мая, в России проходит ежегодный день диагностики меланомы.
