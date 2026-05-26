Лантратова отправила бытовую технику жителям Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова отправила гуманитарную помощь жителям Белгородской области.
- В состав груза вошли 50 микроволновок и 20 холодильников, в том числе для хранения медикаментов.
- Груз сформировали по запросу руководства региона, добавила омбудсмен.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отправила гуманитарную помощь жителям Белгородской области, в частности, бытовую технику для пунктов временного размещения в регионе, передает корреспондент РИА Новости.
Гуманитарная помощь была отправлена в Белгородскую область во вторник от Дома прав человека в Москве. В состав груза вошла бытовая техника для пунктов обогрева и ПВР, а именно 50 микроволновок и 20 холодильников, в том числе для хранения медикаментов.
"Это не первый груз, который мы туда направляем. Мы знаем, с какими сложностями сталкиваются жители, ведем постоянную связь с уполномоченным по правам человека в Белгородской области, Жанной Киреевой, понимаем потребности людей. Конечно, видим, как подвергаются обстрелам дома мирных жителей, страдают дети. Мы знаем, что есть проблема с электричеством, и вот буквально недавно мы направляли целую машину с генераторами", - сказала Лантратова перед отправкой гуманитарной помощи.
Она отметила, что груз сформирован по запросу руководства региона. На месте его распределят под контролем уполномоченного по правам человека в Белгородской области Жанны Киреевой.
"К нам обращаются семьи, мы анализируем их. Вот, например, я знаю, что завтра многодетная семья, где четверо деток уже целенаправленно получат эту гуманитарную помощь. Направляем мы абсолютно разное - это и одежда, и средства личной гигиены, косметика, и генераторы", - подчеркнула Лантратова.
Кроме того, по словам федерального омбудсмена, пункты обогрева в регионе оснащены источниками резервной генерации, что важно для жителей приграничья, которые из-за обстрелов часто остаются без света. В свою очередь ПВР оборудованы зарядными электронными устройствами, холодильниками и микроволновками. Таким образом, любой житель региона сможет переждать воздушную тревогу в этих пунктах, обогреться и выпить теплый чай.