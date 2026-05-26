ОДКБ адекватно оценивает риски наращивания учений НАТО, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. ОДКБ адекватно оценивает риски наращивания учений, инфраструктуры и разведдеятельности НАТО, предпринимает меры по их минимизации, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Он напомнил, что генсек НАТО Марк Рютте в отчете за 2025 год с гордостью заявил о росте военных расходов всех стран, общая сумма которых превысила 1,5 триллиона долларов.
"При этом из стран Балтии открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область. Это, видимо, демонстрация их стремлений к "мирному" сосуществованию с соседями", - добавил Шойгу.