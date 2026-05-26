ОДКБ участвует в формировании новой архитектуры безопасности, заявил генсек
03:26 26.05.2026
ОДКБ участвует в формировании новой архитектуры безопасности, заявил генсек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ участвует в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
  • ОДКБ открыта к равноправному взаимодействию и не имеет жесткого блокового мышления.
  • ОДКБ продолжает укреплять всестороннее партнерство с исполнительными структурами ШОС и СНГ, подписав дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026–2028 годы.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) участвует в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"Мы с вами живем в сложное время глубокой геополитической трансформации и формирования новой структуры евразийской безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности, в которой на сегодняшний день шесть государств-членов, нацелена на коллективное обеспечение стабильности и безопасности в зоне нашей ответственности. Естественно, рассматриваем это как вклад в систему региональной и глобальной безопасности", - сказал генсек, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник агентства добавил, что в организации понимают сложность сегодняшнего момента.
"Видим, что европейские партнеры не всегда конструктивно подходят к этим вопросам. Тем не менее мы предлагаем решения, приемлемые, на наш взгляд, для большинства. Считаем, что открытый диалог, конструктивный подход и обсуждение вопросов с учетом интересов каждого являются основой такого взаимодействия", - пояснил Масадыков.
При этом он подчеркнул, что в организации нет жесткого блокового мышления, как в некоторых других альянсах и организациях.
"Мы открыты к равноправному взаимодействию. Каждое государство - член нашей организации имеет право на двусторонние отношения с другими партнерами и государствами за пределами нашего союза, включая страны Запада и Востока", - уточнил генсек.
В то же время, по его словам, в ОДКБ исходят из принципов, заложенных в Уставе ОДКБ и неукоснительного выполнения своих обязательств в рамках организации.
"В ОДКБ накоплен положительный опыт в деле поддержания региональной стабильности. Наша организация по праву является одним из активных участников процесса формирования новой архитектуры безопасности в Евразии", - пояснил Масадыков.
Он напомнил, что за несколько десятилетий работы ОДКБ сформирован "надежный инструментарий - эффективный "всепогодный" набор политико-дипломатических, а при необходимости и военных мер, а также механизмов" борьбы с вызовами и угрозами для обеспечения региональной стабильности.
"Политической основой такой работы является заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, принятое в 2023 году. Государства - члены организации открыты к совместным действиям по формированию архитектуры безопасности со всеми заинтересованными государствами и межгосударственными объединениями в соответствии с целями и принципами Устава ООН", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что организация также продолжает укреплять всестороннее партнерство с исполнительными структурами ШОС и СНГ. В сентябре 2025 года генеральные секретари трех организаций подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы.
"Ее мероприятия станут фундаментом для более активных совместных практических действий, в том числе и для укрепления региональной безопасности. Можно было бы перечислить еще много наших совместных операций и мероприятий. Но самое главное - это политико-дипломатические инициативы и готовность к открытому диалогу со всеми партнерами", - заключил Масадыков.
