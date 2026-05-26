ОДКБ участвует в формировании новой архитектуры безопасности, заявил генсек

Краткий пересказ от РИА ИИ ОДКБ участвует в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

ОДКБ открыта к равноправному взаимодействию и не имеет жесткого блокового мышления.

ОДКБ продолжает укреплять всестороннее партнерство с исполнительными структурами ШОС и СНГ, подписав дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026–2028 годы.

ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) участвует в формировании новой архитектуры безопасности в Евразии, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

"Мы с вами живем в сложное время глубокой геополитической трансформации и формирования новой структуры евразийской безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности, в которой на сегодняшний день шесть государств-членов, нацелена на коллективное обеспечение стабильности и безопасности в зоне нашей ответственности. Естественно, рассматриваем это как вклад в систему региональной и глобальной безопасности", - сказал генсек, отвечая на соответствующий вопрос.

Собеседник агентства добавил, что в организации понимают сложность сегодняшнего момента.

"Видим, что европейские партнеры не всегда конструктивно подходят к этим вопросам. Тем не менее мы предлагаем решения, приемлемые, на наш взгляд, для большинства. Считаем, что открытый диалог, конструктивный подход и обсуждение вопросов с учетом интересов каждого являются основой такого взаимодействия", - пояснил Масадыков.

При этом он подчеркнул, что в организации нет жесткого блокового мышления, как в некоторых других альянсах и организациях.

"Мы открыты к равноправному взаимодействию. Каждое государство - член нашей организации имеет право на двусторонние отношения с другими партнерами и государствами за пределами нашего союза, включая страны Запада и Востока", - уточнил генсек.

В то же время, по его словам, в ОДКБ исходят из принципов, заложенных в Уставе ОДКБ и неукоснительного выполнения своих обязательств в рамках организации.

"В ОДКБ накоплен положительный опыт в деле поддержания региональной стабильности. Наша организация по праву является одним из активных участников процесса формирования новой архитектуры безопасности в Евразии", - пояснил Масадыков.

Он напомнил, что за несколько десятилетий работы ОДКБ сформирован "надежный инструментарий - эффективный "всепогодный" набор политико-дипломатических, а при необходимости и военных мер, а также механизмов" борьбы с вызовами и угрозами для обеспечения региональной стабильности.

"Политической основой такой работы является заявление министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, принятое в 2023 году. Государства - члены организации открыты к совместным действиям по формированию архитектуры безопасности со всеми заинтересованными государствами и межгосударственными объединениями в соответствии с целями и принципами Устава ООН ", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что организация также продолжает укреплять всестороннее партнерство с исполнительными структурами ШОС СНГ . В сентябре 2025 года генеральные секретари трех организаций подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы.