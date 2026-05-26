Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвинения молдавской стороны в адрес Москвы в якобы повреждении ЛЭП на украинской территории бездоказательны, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
- Глава минэнерго Молдавии заявил, что Кишинев направит России счет за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины.
- Россия пока не получала никаких документов от молдавской стороны, а инцидент на ЛЭП произошел еще 23 марта и мог быть связан с банальным замыканием, по мнению молдавских экспертов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обвинения молдавской стороны в адрес Москвы в якобы повреждении ЛЭП на украинской территории бездоказательны, Россия не получала никаких документов на этот счет, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Тем не менее обращает на себя внимание следующее: инцидент на упомянутой ЛЭП произошел еще 23 марта", - сказал он.
По словам дипломата, профильные эксперты в Молдавии связали его с банальным замыканием, однако местные власти без доказательств возложили вину на Россию.