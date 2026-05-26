Краткий пересказ от РИА ИИ Обвинения молдавской стороны в адрес Москвы в якобы повреждении ЛЭП на украинской территории бездоказательны, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Глава минэнерго Молдавии заявил, что Кишинев направит России счет за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины.

Россия пока не получала никаких документов от молдавской стороны, а инцидент на ЛЭП произошел еще 23 марта и мог быть связан с банальным замыканием, по мнению молдавских экспертов.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обвинения молдавской стороны в адрес Москвы в якобы повреждении ЛЭП на украинской территории бездоказательны, Россия не получала никаких документов на этот счет, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Действительно, 6 мая глава минэнерго Молдавии заявил, что Кишинев направит нам счет Укрэнерго за ремонт ЛЭП Исакча - Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины . В медиаполе фигурирует сумма компенсации в 20 тысяч евро", - отметил он.

Полищук при этом обратил внимание на то, что пока никаких документов от молдавской стороны Россия не получала.

"Тем не менее обращает на себя внимание следующее: инцидент на упомянутой ЛЭП произошел еще 23 марта", - сказал он.