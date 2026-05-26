В МИД заявили о бездоказательности обвинений Молдавии из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 26.05.2026
05:09 26.05.2026
В МИД заявили о бездоказательности обвинений Молдавии из-за повреждения ЛЭП

Полищук: обвинения Молдавии в адрес РФ в якобы повреждении ЛЭП бездоказательны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвинения молдавской стороны в адрес Москвы в якобы повреждении ЛЭП на украинской территории бездоказательны, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
  • Глава минэнерго Молдавии заявил, что Кишинев направит России счет за ремонт ЛЭП Исакча — Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины.
  • Россия пока не получала никаких документов от молдавской стороны, а инцидент на ЛЭП произошел еще 23 марта и мог быть связан с банальным замыканием, по мнению молдавских экспертов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обвинения молдавской стороны в адрес Москвы в якобы повреждении ЛЭП на украинской территории бездоказательны, Россия не получала никаких документов на этот счет, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Действительно, 6 мая глава минэнерго Молдавии заявил, что Кишинев направит нам счет Укрэнерго за ремонт ЛЭП Исакча - Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины. В медиаполе фигурирует сумма компенсации в 20 тысяч евро", - отметил он.
Полищук при этом обратил внимание на то, что пока никаких документов от молдавской стороны Россия не получала.
"Тем не менее обращает на себя внимание следующее: инцидент на упомянутой ЛЭП произошел еще 23 марта", - сказал он.
По словам дипломата, профильные эксперты в Молдавии связали его с банальным замыканием, однако местные власти без доказательств возложили вину на Россию.
