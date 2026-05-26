Красноярские ветераны СВО прошли обучение по программе "Сибирский характер"

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. В Красноярском крае 59 ветеранов СВО успешно завершили обучение по программе "Сибирский характер", сообщает пресс-служба губернатора региона.
По данным пресс-службы, торжественная церемония вручения дипломов выпускникам кадровой программы Красноярского края "Сибирский характер" состоялась в Доме дружбы народов "Родина".
"Документы о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление" получили 59 слушателей программы. Дипломы и памятные подарки вручили губернатор Красноярского края Михаил Котюков и представитель Высшей школы государственного управления РАНХиГС Людмила Татаринова", - говорится в сообщении.
Глава региона поздравил ветеранов с окончанием обучения и пожелал успехов в работе на благо края.
"Независимо от записей в трудовой книжке или табличек на дверях кабинетов, вы все - команда Президента Российской Федерации, работающая в самом сердце страны, на берегах Енисея. Уверен, вместе мы сделаем больше", - сказал Котюков.
Со своей стороны, участники поблагодарили главу региона за личную вовлеченность и готовность доверять ответственные задачи. Они отметили, что программа дала им возможность понять, что их опыт и мнение нужны и важны, они могут и должны влиять на то, чем живет Красноярский край.
Приветственное письмо участникам программы направил народный артист России Никита Михалков. Известный режиссер подчеркнул, что Красноярский край всегда был территорией сильных людей и пожелал, чтобы сибирский характер, помогавший бойцам на поле боя, стал основой для мирного созидания.
