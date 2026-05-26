Краткий пересказ от РИА ИИ Россия озвучила факты об ударе ВСУ в Старобельске на созванном Швейцарией спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник.

Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.

Вместо этого было созвано спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт.

ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Россия озвучила факты об ударе ВСУ в Старобельске на созванном Швейцарией спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник, об этом следует из выступления постпреда РФ при этой организации Дмитрия Полянского.

Как ранее сообщил дипломат, швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске Москва назвала это лицемерием. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен. В связи с этим российская делегация на созванном Швейцарией спецзаседании подняла тему целенаправленных атак ВСУ на гражданских лиц.

"Для начала обратимся к фактам. В ночь на 22 мая сего года вооруженные силы Украины совершили целенаправленное, хладнокровное и абсолютно циничное нападение на учебное заведение в Старобельске", - заявил Полянский , выступая на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ во вторник в Вене

Российский дипломат указал, что целью атаки был не военный объект и не склад боеприпасов - целью был учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Он напомнил, что в момент удара в здании общежития находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

"Нет никаких сомнений в том, что это был сознательный, хладнокровный удар именно по этим двум зданиям. Атака велась тремя волнами, с применением 16 тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые наносили удары в одно и то же место. Это был классический метод "повторного удара", рассчитанный не просто на разрушение зданий, а на убийство тех, кто выживет после первой детонации, и тех спасателей, которые придут им на помощь", - добавил постпред РФ.

Он отметил, что в итоге спасательные работы прерывались 15 раз.

"Украинские нацисты долго мешали людям спасать людей и разбирать завалы. Здание общежития обрушилось до второго этажа. В результате этого варварского террористического акта погиб 21 человек, сегодня прошли похороны большинства из них, 42 получили ранения", - добавил Полянский.

Он уточнил, что спасательные работы продолжаются, число погибших и раненых может возрасти по мере расчистки территории.