Рейтинг@Mail.ru
Россия озвучила факты об ударе ВСУ в ЛНР на спецзаседании Постсовета ОБСЕ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 26.05.2026
Россия озвучила факты об ударе ВСУ в ЛНР на спецзаседании Постсовета ОБСЕ

Полянский: РФ озвучила факты об ударе ВСУ в ЛНР на спецзаседании Постсовета ОБСЕ

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия озвучила факты об ударе ВСУ в Старобельске на созванном Швейцарией спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник.
  • Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.
  • Вместо этого было созвано спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Россия озвучила факты об ударе ВСУ в Старобельске на созванном Швейцарией спецзаседании Постсовета ОБСЕ во вторник, об этом следует из выступления постпреда РФ при этой организации Дмитрия Полянского.
Как ранее сообщил дипломат, швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Москва назвала это лицемерием. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен. В связи с этим российская делегация на созванном Швейцарией спецзаседании подняла тему целенаправленных атак ВСУ на гражданских лиц.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Полянский осудил позицию ОБСЕ по Старобельску
Вчера, 13:31
"Для начала обратимся к фактам. В ночь на 22 мая сего года вооруженные силы Украины совершили целенаправленное, хладнокровное и абсолютно циничное нападение на учебное заведение в Старобельске", - заявил Полянский, выступая на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ во вторник в Вене.
Российский дипломат указал, что целью атаки был не военный объект и не склад боеприпасов - целью был учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Он напомнил, что в момент удара в здании общежития находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.
"Нет никаких сомнений в том, что это был сознательный, хладнокровный удар именно по этим двум зданиям. Атака велась тремя волнами, с применением 16 тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые наносили удары в одно и то же место. Это был классический метод "повторного удара", рассчитанный не просто на разрушение зданий, а на убийство тех, кто выживет после первой детонации, и тех спасателей, которые придут им на помощь", - добавил постпред РФ.
Он отметил, что в итоге спасательные работы прерывались 15 раз.
Флаги с логотипом ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
ОБСЕ отклонила запрос России на спецзаседание по теракту в Старобельске
Вчера, 20:42
"Украинские нацисты долго мешали людям спасать людей и разбирать завалы. Здание общежития обрушилось до второго этажа. В результате этого варварского террористического акта погиб 21 человек, сегодня прошли похороны большинства из них, 42 получили ранения", - добавил Полянский.
Он уточнил, что спасательные работы продолжаются, число погибших и раненых может возрасти по мере расчистки территории.
"Налицо прямое попрание Украиной Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов", - подчеркнул дипломат.
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Полянский заявил о лицемерии ОБСЕ из-за реакции на теракт в Старобельске
25 мая, 23:44
 
В миреРоссияСтаробельскШвейцарияДмитрий ПолянскийВооруженные силы УкраиныОБСЕУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала