Нурмагомедов проведет шестую защиту титула чемпиона PFL в легком весе

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиянин Усман Нурмагомедов 31 июля проведет бой против американца Арчи Колгана в рамках турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL), сообщается на странице организации в соцсети Х.
Поединок за титул чемпиона в легком весе, которым является Нурмагомедов, пройдет в Нью-Йорке. Эта защита титула станет шестой для двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедову 28 лет, на его счету 21 победа и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. У также непобежденного Колгана, которому 30 лет, 13 побед в карьере.