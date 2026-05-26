Нурмагомедов проведет шестую защиту титула чемпиона PFL в легком весе

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиянин Усман Нурмагомедов 31 июля проведет бой против американца Арчи Колгана в рамках турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL), сообщается на странице организации в соцсети Х.

Нурмагомедову 28 лет, на его счету 21 победа и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. У также непобежденного Колгана, которому 30 лет, 13 побед в карьере.