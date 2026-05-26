Нурмагомедов проведет шестую защиту титула чемпиона PFL в легком весе - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
18:56 26.05.2026
Нурмагомедов проведет шестую защиту титула чемпиона PFL в легком весе

Усман Нурмагомедов 31 июля проведет защиту титула чемпиона PFL в легком весе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Усман Нурмагомедов 31 июля проведет бой против американца Арчи Колгана в Нью-Йорке в рамках турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL).
  • На счету Нурмагомедова 21 победа и ни одного поражения, поединок станет шестой защитой его титула чемпиона в легком весе; у Колгана 13 побед в карьере.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россиянин Усман Нурмагомедов 31 июля проведет бой против американца Арчи Колгана в рамках турнира Профессиональной бойцовской лиги (PFL), сообщается на странице организации в соцсети Х.
Поединок за титул чемпиона в легком весе, которым является Нурмагомедов, пройдет в Нью-Йорке. Эта защита титула станет шестой для двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедову 28 лет, на его счету 21 победа и ни одного поражения, один бой признан несостоявшимся. У также непобежденного Колгана, которому 30 лет, 13 побед в карьере.
