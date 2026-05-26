Количество малых и средних предприятий увеличилось в Новосибирской области

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. На 10 мая 2026 года в Новосибирской области зарегистрировано 159 578 малых и средних предприятий – на 2,2% больше, чем на начало года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"За каждым из 159 тысяч предприятий Новосибирской области стоят люди – инициативные, смелые, готовые брать на себя ответственность. Именно они создают новые рабочие места, развивают технологии, формируют облик экономики завтрашнего дня. Наша задача – помочь им реализовать потенциал: дать комплексные решения – от обучения до выхода на новые рынки", – подчеркнул исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов, его слова приводит пресс-служба.

Кроме того, в области выросла предпринимательская активность молодежи. Как рассказали в министерстве экономического развития региона, она все больше интересуется предпринимательством, регистрируясь как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Жители Новосибирской области в возрасте до 25 лет таким образом развивают бизнес. На сегодняшний день молодые люди открыли почти 5,5 тысячи компаний, а количество официально зарегистрированных самозанятых среди молодежи превысило 91 тысячу человек.

Оформить бизнес в текущее время можно с 14 лет при наличии согласия родителей или законных представителей. Наиболее востребованными направлениями являются торговля на маркетплейсах, общественное питание, гостиничный бизнес, ИТ-стартапы и создание собственных брендов. В Новосибирской области количество подобных предприятий за год выросло на 14,5%.

Растет популярность инновационного и технологического предпринимательства – только в 2025 году 85 студентов Новосибирской области получили первый миллион на развитие проекта по проекту "Студенческий стартап". Наибольшее количество одобренных бизнес-проектов относится к сфере цифровых технологий, креативных индустрий и разработки новых приборов.