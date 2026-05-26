Норвегия обыграла Данию на групповом этапе чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Норвегии одержала победу над командой Дании в овертайме со счетом 4:3 в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею.
- Сборная Норвегии обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира и располагается на второй строчке в турнирной таблице группы B, а сборная Дании не сыграет в плей-офф турнира, занимая шестую строчку.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии в овертайме одержала победу над командой Дании в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B в Фрибуре завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0) в пользу сборной Норвегии. В составе победителей дубль оформил Тинус Люк Коблар (12-я и 35-я минуты), шайбы также забросили Андреас Мартинсен (31) и Микаэль Брандсегг-Нюгор (61). У команды Дании дважды отличился Йоахим Блихвельд (28, 36).
Сборная Норвегии, набрав 15 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы B. Ранее команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. Датчане с 6 баллами располагаются на шестой строчке. Сборная не сыграет в плей-офф турнира.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.