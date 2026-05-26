Норвегия обыграла Данию на групповом этапе чемпионата мира

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Норвегии в овертайме одержала победу над командой Дании в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Сборная Норвегии, набрав 15 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице группы B. Ранее команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. Датчане с 6 баллами располагаются на шестой строчке. Сборная не сыграет в плей-офф турнира.