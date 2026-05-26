В пищеблоке в Красноярске, где заболели 35 кадетов, выявили норовирус

10:33 26.05.2026 (обновлено: 11:08 26.05.2026)
У сотрудницы пищеблока в Красноярске, где заболели 35 кадетов, выявили норовирус

Лаборатория. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В красноярском кадетском корпусе заболели 35 учащихся.
  • У сотрудницы пищеблока обнаружен норовирус, который стал вероятным источником заражения кадетов.
КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Норовирус выявлен у сотрудницы пищеблока в красноярском кадетском корпусе, где заболели 35 учащихся, сообщает управление Роспотребнадзора по краю.
"В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса. Именно он стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией. Путь передачи – пищевые продукты. Вероятным фактором явились готовые блюда, контаминированные в процессе порционирования", - говорится в сообщении.
Ведомство 15 мая сообщало о массовом заболевании кадетов в кадетском корпусе в Красноярске, зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус.
КрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
