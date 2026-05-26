В пищеблоке в Красноярске, где заболели 35 кадетов, выявили норовирус

КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Норовирус выявлен у сотрудницы пищеблока в красноярском кадетском корпусе, где заболели 35 учащихся, сообщает управление Роспотребнадзора по краю.

"В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса. Именно он стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией. Путь передачи – пищевые продукты. Вероятным фактором явились готовые блюда, контаминированные в процессе порционирования", - говорится в сообщении.