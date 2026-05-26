Правительство Нидерландов призвали отказаться от соцсети Х

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокопоставленные чиновники в Нидерландах рекомендовали правительству сократить или полностью прекратить использование соцсети X для официальной коммуникации.

По мнению совета по информации, платформа X после покупки Илоном Маском активно способствует распространению дезинформации и вредного контента, нарушая европейские и нидерландские нормы.

Если кабинет министров Нидерландов поддержит рекомендации, это затронет аккаунты 28 членов правительства и министерств.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники в Нидерландах рекомендовали правительству страны сократить или полностью прекратить использование соцсети X (бывший Twitter) для официальной коммуникации из-за "дезинформации и ненависти", которые, по их мнению, распространяются на платформе, сообщила газета Высокопоставленные чиновники в Нидерландах рекомендовали правительству страны сократить или полностью прекратить использование соцсети X (бывший Twitter) для официальной коммуникации из-за "дезинформации и ненависти", которые, по их мнению, распространяются на платформе, сообщила газета Volkskrant

Поводом для обсуждения, как отмечается, стал вышедший 23 мая материал все той же Volkskrant, изучившей более 80 тысяч сообщений в Х политикам в течение недели перед парламентскими выборами. Исследование выявило 122 угрозы, около 150 случаев подстрекательства и 428 эпизодов разжигания ненависти. При этом лишь небольшая часть подобных сообщений доходит до прокуратуры.

« "Правительству необходимо в значительной степени отказаться от использования соцсети Х. Такой совет дал кабмину (премьер-министра Роба) Йеттена совет по информации, в который входят директора по коммуникациям всех 12 министерств", - говорится в статье.

В служебной записке, которая находится в распоряжении газеты, сказано, что, по мнению совета, платформа Х после покупки Илоном Маском активно способствует распространению дезинформации и вредного контента, нарушая европейские и нидерландские нормы.

По данным документа, с 2022 года X претерпела радикальные изменения и стала все более поляризованной. Чиновники связывают это с ослаблением модерации и изменениями алгоритмов, которые, по их мнению, привели к росту дезинформации, расизма, дискриминации, мизогинии и антисемитизма.

Авторы меморандума считают, что присутствие государственных структур на платформе вступает в серьезное противоречие с обязанностью властей соблюдать собственные законы и не подвергать граждан противоправному контенту.