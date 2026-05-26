СМИ: Нетаньяху попал в больницу из-за проблем с зубами

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху положили в больницу в Иерусалиме из-за проблем с зубами, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера.
"Нетаньяху доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, <…> ему назначили неопределенное стоматологическое лечение", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что состояние Нетаньяху давно привлекает пристальное внимание общественности. Отмечается, что многие жители страны обвиняют политика в сокрытии медицинских сведений.
В конце апреля канцелярия премьера опубликовала ежегодный медицинский отчет о его здоровье, согласно которому Нетаньяху вылечил рак предстательной железы на ранней стадии. В декабре 2024 года он перенес успешную операцию по этому поводу, с тех пор находится под медицинским наблюдением.