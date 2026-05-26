Канцелярия Нетаньяху подтвердила его визит к стоматологу

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером посещал стоматолога в госпитале в Иерусалиме, а во вторник уже прибыл суд на слушания по коррупционным делам, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.

В последние месяцы состояние здоровье 76-летнего израильского премьера находится в фокусе внимания израильской общественности. Так, в апреле канцелярия Нетаньяху опубликовала ежегодный медицинский отчет о состоянии здоровья премьера, согласно которому он вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии. В 2023 году стало известно, что Нетаньяху установили кардиостимулятор.