12:12 26.05.2026
Канцелярия Нетаньяху подтвердила его визит к стоматологу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером посещал стоматолога в госпитале "Хадасса эйн-Керем" в Иерусалиме, сообщили в его канцелярии.
  • Сегодня он уже присутствовал на слушаниях по коррупционным делам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером посещал стоматолога в госпитале в Иерусалиме, а во вторник уже прибыл суд на слушания по коррупционным делам, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
"В понедельник вечером был визит к стоматологу в госпитале "Хадасса эйн-Керем" в Иерусалиме. Сегодня Нетаньяху уже суде на слушаниях", - сообщила собеседница агентства.
В последние месяцы состояние здоровье 76-летнего израильского премьера находится в фокусе внимания израильской общественности. Так, в апреле канцелярия Нетаньяху опубликовала ежегодный медицинский отчет о состоянии здоровья премьера, согласно которому он вылечил рак предстательной железы, обнаруженный на ранней стадии. В 2023 году стало известно, что Нетаньяху установили кардиостимулятор.
"Лежит в руинах": на Западе забили тревогу из-за случившегося Нетаньяху
