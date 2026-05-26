Жителей Москвы предупредили о непогоде во вторник

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице во вторник из-за непогоды, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что температура воздуха до плюс 16 градусов, кратковременный дождь и плотный северо-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве.
"По прогнозам синоптиков, с 12.00 и до 20.00 26 мая в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".