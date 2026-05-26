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Жителей Москвы предупредили о непогоде во вторник - РИА Новости, 03.06.2026
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17:42 26.05.2026 (обновлено: 17:44 03.06.2026)
Жителей Москвы предупредили о непогоде во вторник

Москвичей призвали быть внимательными на улице во вторник из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина во время дождя в Москве
Мужчина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина во время дождя в Москве
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жителям Москвы стоит быть внимательными на улице во вторник из-за непогоды, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что температура воздуха до плюс 16 градусов, кратковременный дождь и плотный северо-западный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду ожидаются во вторник в Москве.
"По прогнозам синоптиков, с 12.00 и до 20.00 26 мая в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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