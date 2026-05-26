Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью с 1 июля - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 26.05.2026
Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью с 1 июля

Иван Волков: с 1 июля запускается новый механизм дистанционных сделок с жильем

© Depositphotos.com / oneinchpunchАгент по недвижимости показывает квартиру
Агент по недвижимости показывает квартиру - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Depositphotos.com / oneinchpunch
Агент по недвижимости показывает квартиру. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года в России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью.
  • Для проведения сделки удаленно потребуются электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе.
  • Главный плюс нововведения — возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок, однако остаются риски, связанные с компрометацией аккаунта, кражей данных электронной подписи и фишинговыми сайтами.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 1 июля 2026 года в России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью: подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Об этом агентству “Прайм” рассказал руководитель управления информационной безопасности ГК "Гранель" Иван Волков.
«
"Если стороны хотят провести сделку полностью удаленно, им понадобятся электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. При этом офлайн-сделки никуда не исчезают", — пояснил эксперт.
Подготовиться к такой сделке нужно заранее: получить подтверждённую биометрию (пройти очную идентификацию в банке) и оформить УКЭП. Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев, а подтвержденная биометрия — 5 лет.
Главный плюс нововведения — возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам Волков относит возможную компрометацию аккаунта на "Госуслугах", кражу данных электронной подписи и фишинговые сайты. Биометрия подтверждает личность, но не гарантирует юридическую чистоту объекта, поэтому проверять выписки ЕГРН, историю квартиры и другие документы все равно необходимо.
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров
23 мая, 03:10
 
ЖильеРоссияГранельОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала