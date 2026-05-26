Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью с 1 июля

"Если стороны хотят провести сделку полностью удаленно, им понадобятся электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. При этом офлайн-сделки никуда не исчезают", — пояснил эксперт.

Подготовиться к такой сделке нужно заранее: получить подтверждённую биометрию (пройти очную идентификацию в банке) и оформить УКЭП. Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев, а подтвержденная биометрия — 5 лет.

Главный плюс нововведения — возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам Волков относит возможную компрометацию аккаунта на "Госуслугах", кражу данных электронной подписи и фишинговые сайты. Биометрия подтверждает личность, но не гарантирует юридическую чистоту объекта, поэтому проверять выписки ЕГРН, историю квартиры и другие документы все равно необходимо.