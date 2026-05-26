Небензя прокомментировал реакцию Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
21:52 26.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил о политической избирательности генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в реакции на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Небензя указал на двойственный подход Гутерреша: жесткую риторику в отношении Украины и отсутствие реакции на удары по российской территории.
  • Небензя считает, что такой подход подрывает доверие к ООН и превращает универсальные принципы защиты гражданского населения в политические инструменты.
ООН, 26 мая – РИА Новости. Реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске показывает его политическую избирательность, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Почему генеральный секретарь ООН учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но внезапно прячется за фразами вроде "у нас нет доступа", когда дело касается ударов по российской территории — в том числе по гражданским объектам? Подобный подход явно избирателен с политической точки зрения", - сказал Небензя журналистам.
По его словам, подобный подход "подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенные западные демократии".
