Небензя прокомментировал реакцию Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

ООН, 26 мая – РИА Новости. Реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске показывает его политическую избирательность, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

По его словам, подобный подход "подрывает доверие к Организации Объединенных Наций и демонстрирует, что универсальные принципы защиты гражданского населения превратились в политические инструменты, используемые против тех, кому противостоят самопровозглашенные западные демократии".