Небензя показал журналистам в ООН репортажи из Старобельска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред России при ООН Василий Небензя провел пресс-конференцию в штаб-квартире ООН, посвященную теракту ВСУ в Старобельске.
- Он показал журналистам кадры разрушений и показания очевидцев.
ООН, 26 мая – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам в штаб-квартире Всемирной Организации кадры из Старобельска в ЛНР, где ВСУ совершили теракт.
Во вторник российский дипломат дает пресс-конференцию в штаб-квартире ООН по поводу теракта ВСУ в Старобельске. Мероприятие собрало десятки журналистов.
В ходе пресс-конференции он показал кадры разбомбленного общежития, показания очевидцев.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.