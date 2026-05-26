Переговоров с украинской стороной сейчас нет, заявил Небензя
20:40 26.05.2026
Переговоров с украинской стороной сейчас нет, заявил Небензя

ООН, 26 мая - РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с украинской стороной сейчас не ведутся.
"Что касается переговоров с украинской стороной, то никаких переговоров нет, мы выдвинули свои условия, мы обозначили, в чем состоят реальные переговоры. Это не заморозка по линии фронта, которой так отчаянно добивается Киев", - сказал Небензя журналистам.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
