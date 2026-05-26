Небензя прокомментировал отказ США в выдаче визы Алимову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что отказ США в выдаче визы замглавы МИД России Александру Алимову является нарушением обязательств Вашингтона.
- По словам российского постпреда в ООН, такой отказ также демонстрирует неуважение к председательству КНР в Совете Безопасности ООН.
ООН, 26 мая - РИА Новости. Отказ США в выдаче визы замглавы МИД РФ Александру Алимову является нарушением обязательств Вашингтона и вопиющим неуважением к председательству КНР в СБ ООН, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя.
«
"Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете безопасности", - сказала Небензя на заседании СБ ООН.
СБ во вторник проводит заседание по теме "Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН".