СМИ рассказали, что НАТО устроила против России
17:17 26.05.2026
СМИ рассказали, что НАТО устроила против России

InfoBRICS: НАТО участвовала в координации удара по Старобельску

Саммит НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, утверждает InfoBRICS.
  • Обозреватель осудил западные страны за отсутствие реакции на преступления Киева и предсказал дальнейшие удары возмездия со стороны России.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс помогал ВСУ в нанесении удара по общежитию колледжа в Старобельске, пишет InfoBRICS.
"Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике", — утверждает обозреватель.
Автор публикации осудил западные страны за отсутствие реакции на преступления Киева.
"Естественно, что россиянам это уже осточертело, поэтому недавние точечные удары возмездия — это лишь начало", — резюмировал обозреватель.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
