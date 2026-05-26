НАТО активно наращивает совокупный ядерный потенциал, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2026
17:16 26.05.2026
НАТО активно наращивает совокупный ядерный потенциал, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО активно наращивает свой совокупный ядерный потенциал, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
  • По словам Рябкова, страны НАТО давно провозгласили блок ядерным альянсом, и соответствующие вооружения находятся в общем пуле для совместного применения против России.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. НАТО активно наращивает свой совокупный ядерный потенциал, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Идет серьезное и многоуровневое укрепление совокупного общенатовского потенциала в ядерной сфере, что имеет далекоидущие стратегические последствия", - сказал Рябков, выступая в ходе круглого стола на Международном форуме по безопасности.
Он напомнил, что страны НАТО уже давно и официально провозгласили блок ядерным альянсом, а "соответствующие вооружения, выделяемые американцами под задачи совместных ядерных миссий, по сути, находятся в общем пуле для совместного применения против России, как ядерными, так и формально неядерными странами блока".
