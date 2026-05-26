09:14 26.05.2026
Бортников рассказал о ликвидации нарколабораторий в странах СНГ

В СНГ в 2025 году ликвидировали почти 170 нарколабораторий

Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
  • Почти 170 нарколабораторий ликвидированы в прошлом году на пространстве СНГ.
  • Изъято девять тонн синтетических наркотиков.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 170 нарколабораторий ликвидированы в прошлом году на пространстве СНГ, а также изъято девять тонн "синтетики", заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Ранее сообщалось, что Афганистан становится центром производства синтетических наркотиков, причастная к этому транснациональная преступность распространяется на Центральную Азию, где создаются лаборатории для новых видов наркотиков и налаживаются каналы транзита в Россию и на Запад. Помимо этого, украинские ОПГ также вовлечены в производство и транзит "синтетики" в государствах СНГ, работая в удаленном режиме и при этом направляя часть прибыли на вербовку исполнителей терактов в России и закупку оружия.
"Только в минувшем году российские органы безопасности при активном участии партнеров ликвидировали почти 170 нарколабораторий на пространстве СНГ. Изъято девять тонн "синтетики"", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
Такие цифры являются значимым результатом совместных усилий в борьбе с наркотиками, добавил Бортников.
РоссияАфганистанЦентральная АзияАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
