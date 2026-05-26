Набиуллина и Орешкин отправятся с Путиным в Казахстан

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и главы крупных компаний войдут в российскую делегацию в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Также, естественно, представители администрации - это будут Орешкин, (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ред.) Песков и ваш покорный слуга (помощник президента Ушаков - ред.). Председатель Центробанка Набиуллина", - рассказал Ушаков журналистам.
Также в составе делегации в Казахстан отправятся руководители ряда федеральных служб: директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.