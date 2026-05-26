Набиуллина и Орешкин отправятся с Путиным в Казахстан - РИА Новости, 26.05.2026
17:28 26.05.2026
Набиуллина, Орешкин и главы крупных компаний отправятся с Путиным в Казахстан

Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
  • Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27–29 мая.
  • В состав российской делегации войдут более 30 человек, в том числе девять федеральных министров, представители администрации президента, руководители федеральных служб и директора госкорпораций.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и главы крупных компаний войдут в российскую делегацию в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Ушаков отметил, что российская делегация будет весьма представительной, в ее состав войдут более 30 человек, в том числе девять федеральных министров.
"Также, естественно, представители администрации - это будут Орешкин, (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ред.) Песков и ваш покорный слуга (помощник президента Ушаков - ред.). Председатель Центробанка Набиуллина", - рассказал Ушаков журналистам.
Также в составе делегации в Казахстан отправятся руководители ряда федеральных служб: директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.
"Директора государственных корпораций "Росатом", "Роскосмос", РЖД, председатель правления банка ВТБ (Андрей - ред.) Костин и, естественно, как это уже принято, многочисленные представители крупного бизнеса", - добавил Ушаков.
