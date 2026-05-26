Умер один из самых влиятельных джазовых музыкантов в мире Сонни Роллинз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет.
- Смерть музыканта подтверждена в заявлении на сайте, где указано, что он умер 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американский саксофонист, один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов в мире Сонни Роллинз (имя при рождении - Уолтер Теодор Роллинз) скончался в возрасте 95 лет, говорится в заявлении на сайте музыканта.
"С глубокой печалью и безграничной любовью мы сообщаем о кончине Сонни Роллинза. "Колосс саксофона" скончался 25 мая 2026 года у себя дома в Вудстоке, штат Нью-Йорк, в возрасте 95 лет", - говорится в заявлении.
Роллинз трижды становился обладателем премии "Грэмми": за лучший джазовый альбом This Is What I Do в 2001 году, за лучшее инструментальное джазовое соло (композиция Why Was I Born?) в 2005 году, также он получил награду за прижизненные достижения в 2004 году.
Среди наиболее известных его композиций - St. Thomas, Oleo, Doxy и Airegin.