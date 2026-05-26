Платформа "Мой экспорт" помогает компаниям выходить на зарубежные рынки - РИА Новости, 26.05.2026
13:53 26.05.2026
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" помогает компаниям выходить на зарубежные рынки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российские компании продолжают осваивать зарубежные рынки, в этом им помогает платформа "Мой экспорт", напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"В День российского предпринимательства особенно важно отметить успехи отечественного бизнеса и инструменты, которые помогают ему развиваться. Российские компании продолжают осваивать зарубежные рынки — и ключевую роль в этом процессе играет Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). А флагманский проект РЭЦ - цифровая платформа "Мой экспорт" — стал проводником для российских предпринимателей в мире международной торговли", - отмечает компания.
РЭЦ делится несколькими историями успеха. Так, развитие экспортного потенциала хабаровского бренда (ИП Салов А.Н.) стало возможным благодаря активному использованию инструментов государственной поддержки. Первым шагом в этом направлении стало обращение к цифровой платформе "Мой экспорт". Индивидуальный предприниматель воспользовался услугой по поиску иностранных покупателей.
А ИП Шарпинская Ольга Владимировна вышло на рынки Китая и Монголии благодаря консультациям, участию в международных выставках и бизнес-миссиях, заявки на которые предприниматель подает через платформу "Мой экспорт". Первый экспортный контракт ИП заключило в 2018 году, а в 2025 году его продукция была сертифицирована под брендом "Сделано в России" и представлена на крупнейших ярмарках в Китае, где были найдены новые партнеры и заключены долгосрочные контракты.
Успеху ООО "Кубанские хлебцы" из Краснодарского края способствовало комплексное использование сервисов платформы "Мой экспорт": от поиска покупателей и сопровождения переговорного процесса до участия в международных выставках. Ключевым этапом развития экспорта компании стало участие в Gulfood (Дубай, ОАЭ) — крупнейшей международной выставке пищевой индустрии, где бренд представил продукцию широкой международной аудитории и установил новые партнерские связи.
Поддержка предпринимательства является одним из пяти ключевых направлений новой стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Главная цель - увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами поддержки, расширение доступа к финансовым ресурсам в приоритетных отраслях. В итоге будет модернизировано свыше 7 тысяч производств, а объем закупок у малых технологических компаний вырастет до 1,2 триллиона рублей. В целом реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
