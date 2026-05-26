Как выглядела Москва в 1986-м: очень редкие кадры

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В истории любого мегаполиса есть короткий отрезок времени, когда старый, привычный уклад уже начинает рушиться, но контуры новой реальности еще едва различимы. 1986-й — уникальный стык эпох. Перестройка только началась (ее объявили в 1985-м), но визуально Москва — еще чистый, монументальный и очень уютный СССР. Никаких кричащих вывесок, ларьков и дикого капитализма 1990-х. Какими удивительными и парадоксальными деталями запомнилась Москва этого переломного времени?

Эпоха желтых такси

Еще не было автомобильных пробок, а личная машина оставалась роскошью: нельзя было просто прийти в автосалон и купить ее — только годами дожидаться своей очереди по партийным или профсоюзным спискам.

Основу городского таксопарка составляли автомобили "Волга" ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10. Культовая деталь эпохи — светящийся зеленый огонек в углу лобового стекла. Горит — машина свободна. Поймать "огонек" вечером в пятницу у ресторана "Националь" или "Прага" считалось верхом везения. Это стоило немалых по тем временам чаевых сверху счетчика — водители у статусных точек жестко фильтровали пассажиров.

Если взять официальный "мотор" не получалось, люди голосовали у обочины, поднимая руку. Остановиться мог любой попутный водитель — от счастливого обладателя "Москвича" до водителя поливальной машины, чтобы подбросить "за рубль" или "за трешку". В народе это называлось "поймать частника" или уехать "на леваке".

Старый Арбат становится пешеходным

Именно в 1986-м завершилась полная реконструкция Старого Арбата — он официально стал первой полностью пешеходной улицей Москвы. Ее покрыли брусчаткой, убрали транспорт и установили знаменитые ретрофонари. Москвичи тогда шутили: "Арбат офонарел".

Для советских людей это был шок и глоток свободы. Сюда стекалась вся неформальная молодежь: можно было открыто петь под гитару песни Цоя или Окуджавы, читать стихи и продавать картины без одобрения худсоветов.

От Ленина к сюрреализму

Возник первый в СССР легальный стихийный арт-рынок. До перестройки художникам разрешалось выставлять только соцреализм — заводы, доярок, Ленина. На Арбате же впервые открыто выставили сюрреализм, абстрактную живопись и яркий поп-арт, за которые раньше могли исключить из Союза художников или арестовать.

Художники-портретисты и карикатуристы мгновенно оккупировали улицу, и к ним выстраивались огромные очереди желавших получить свой портрет за пару рублей.

Рок-лаборатория и "легализация" вчерашних изгоев

Еще в 1984-1985 годах советские рокеры были вне закона: за подпольные концерты ("квартирники") можно было получить реальный срок, а КГБ распространял по ДК жесткие черные списки "идеологически вредных групп", куда входили "Альфа", " Кино ", " Аквариум ", " ДДТ ".

Чтобы взять стихийную музыкальную волну под контроль, в октябре 1985-го под присмотром ВЛКСМ и органов была создана Московская рок-лаборатория. Но эффект получился обратным — в 1986-м она заработала на полную мощность и выпустила джинна из бутылки.

Ключевым событием года стал фестиваль "Рок-панорама-86", прошедший в концертном зале Центрального дома туриста. Всего за два года до этого солистку группы "Браво" Жанну Агузарову арестовывали прямо на концерте, а теперь она триумфально жгла на сцене и ее показывали по Центральному телевидению в программе "Веселые ребята". Финальной точкой в легализации рока стал жест Аллы Пугачевой , которая лично представила Жанну публике на благотворительном концерте "Счет 904".

Мыло вместо лака

Атмосфера на рок-концертах была уникальной. Фанаты отчаянно пытались выглядеть как западные кумиры, но фирменных косух и заклепок в магазинах не было. В ход шли самодельные начесы с мылом или пивом (вместо дефицитного лака для волос), куртки, перешитые из старых отцовских плащей, и тонны заклепок из обычных канцелярских скрепок и булавок.

Сами выступления проходили в чинных залах, где строгие пожилые билетерши истошно кричали в мегафоны: "Товарищи, прекратите вставать с мест! Сядьте немедленно! Прекратите размахивать руками!" Усмирять толпу, пытавшуюся танцевать в проходах, помогали комсомольские дружинники с красными повязками на рукавах.

Год стал временем тотального прорыва тяжелой музыки: " Ария " выпускает на кассетах культовый альбом "С кем ты?". В это же время из Ленинграда в Москву "наездом" к друзьям привозят свежие, еще пахнущие пленкой альбомы "Кино" ("Ночь") и "Аквариума" ("Дети Декабря"). Их затирают до дыр, переписывая друг другу на культовых портативных магнитофонах "Электроника-302".

Сухой закон и чайные свадьбы

В Москве была в самом разгаре знаменитая горбачевская антиалкогольная кампания . Продажу спиртного урезали до жестких рамок — строго с 14:00 до 19:00, а больше половины специализированных отделов просто закрыли. Результатом стали легендарные "винные" очереди: озлобленные, плотные толпы штурмовали магазины, люди с утра записывали номерки химическим карандашом на руках, а у дверей дежурила милиция, разнимая регулярные драки.

Власти отчаянно пытались внедрить новую культуру и требовали проводить показательные безалкогольные свадьбы. Советские люди мгновенно нашли выход. Родился феномен "чайных" застолий: алкоголь разливали из фарфоровых заварочных чайников, который гости чинно пили из обычных чайных чашек.

Игры доброй воли 1986 года

Главным спортивно-политическим событием лета стали первые в истории Игры доброй воли. Они задумывались как мощный ответ многолетним олимпийским бойкотам и стали настоящим прорывом железного занавеса.

Лужники и телеэкраны страны впервые увидели то, чего в СССР никогда не было — агрессивный западный маркетинг. Повсюду пестрели логотипы спонсоров. На улицах продавали невиданные доселе сувениры: яркие значки, бейсболки, футболки с символикой Игр — американского медвежонка Бадди, которого прозвали "младшим братом" олимпийского мишки. Подростки гонялись за невиданным дефицитом — жестяными баночками импортной газировки, которые после дегустации бережно хранили.