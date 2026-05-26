В Москве и Ярославле задержали подозреваемых в хищении икон

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полицейские в Москве и Ярославле задержали двух россиян, которых подозревают в хищении икон из церквей, стоимость украденного достигла почти полумиллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Серию краж икон раскрыли мои коллеги из ГУУР МВД России. Участники преступной группы, специализирующейся на хищениях из храмов, задержаны, похищенное на сумму около полумиллиона рублей изъято", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Как рассказала Волк, злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Они выбирали место и вели наблюдение за обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода. По словам представителя МВД РФ, подозреваемыми оказались ранее судимые жители Ярославской области.
Одного задержали в Москве, второго - в Ярославле. Обнаруженные у них иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Следователи возбудили уголовные дела о краже. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметила Волк.
Она добавила, что задержанные могут быть причастны к еще четырем аналогичным кражам.