Рейтинг@Mail.ru
В Москве и Ярославле задержали подозреваемых в хищении икон - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 26.05.2026
В Москве и Ярославле задержали подозреваемых в хищении икон

В Москве и Ярославле задержали подозреваемых в хищении икон из храмов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские в Москве и Ярославле задержали двух россиян, подозреваемых в хищении икон из церквей.
  • Стоимость украденных икон достигла почти полумиллиона рублей, похищенное изъято.
  • Задержанных могут быть причастны к еще четырем аналогичным кражам.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Полицейские в Москве и Ярославле задержали двух россиян, которых подозревают в хищении икон из церквей, стоимость украденного достигла почти полумиллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Серию краж икон раскрыли мои коллеги из ГУУР МВД России. Участники преступной группы, специализирующейся на хищениях из храмов, задержаны, похищенное на сумму около полумиллиона рублей изъято", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
В Петербурге экс-полицейского обвинили в краже девяти миллионов рублей
30 апреля, 11:06
Как рассказала Волк, злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Они выбирали место и вели наблюдение за обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода. По словам представителя МВД РФ, подозреваемыми оказались ранее судимые жители Ярославской области.
Одного задержали в Москве, второго - в Ярославле. Обнаруженные у них иконы были похищены из храмов в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Следователи возбудили уголовные дела о краже. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметила Волк.
Она добавила, что задержанные могут быть причастны к еще четырем аналогичным кражам.
Запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина вскрывает дверь и похищает деньги из мужского монастыря Нило-Столбенской пустыни - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Мужчина похитил около полумиллиона рублей из монастыря в Тверской области
15 апреля, 18:15
 
ПроисшествияМоскваЯрославльЯрославская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала