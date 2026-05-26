Туристка из России рассказала о схеме мошенников с авиабилетами во Вьетнам

Краткий пересказ от РИА ИИ Туристка из России Ирина рассказала о схеме мошенников с авиабилетами во Вьетнам.

При переходе по ссылке на сайте она обнаружила, что сайт поддельный.

Туристку от потери денег спасла ее подруга, которая уже отдыхала во Вьетнаме и указала на подозрительные условия предложения.

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Туристка из России Ирина, которая отправилась на отдых во Вьетнам, рассказала РИА Новости, как чуть не попалась на уловку мошенников при оформлении авиабилетов.

По ее словам, во Вьетнам она летит на отдых впервые, раньше проводила отпуск в Дубае

"В Дубае я все знаю, а здесь чуть не попалась на мошенников, чуть не потеряла деньги за билеты. Я получила смс-рассылку с выгодным предложением бронирования авиабилета в Нячанг . При бронировании билета туда и обратно предоставлялось одно дополнительное место багажа, что для меня оказалось очень привлекательным предложением", - рассказала Ирина.

По словам туристки, от потери денег ее спасла случайность.

"Я поделилась этой новостью с подругой, которая уже отдыхала во Вьетнаме, она же мне и посоветовала этот курорт... Она же меня и заверила, что авиакомпания никогда не предоставляла дополнительные бесплатные места багажа при бронировании", - уточнила собеседница агентства.

Туристка при переходе по ссылке внимательно изучила сайт: выяснилось, что он поддельный.