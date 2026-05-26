Туристка из России рассказала о схеме мошенников с авиабилетами во Вьетнам

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Туристка из России Ирина, которая отправилась на отдых во Вьетнам, рассказала РИА Новости, как чуть не попалась на уловку мошенников при оформлении авиабилетов.
"В Дубае я все знаю, а здесь чуть не попалась на мошенников, чуть не потеряла деньги за билеты. Я получила смс-рассылку с выгодным предложением бронирования авиабилета в Нячанг. При бронировании билета туда и обратно предоставлялось одно дополнительное место багажа, что для меня оказалось очень привлекательным предложением", - рассказала Ирина.
По словам туристки, от потери денег ее спасла случайность.
"Я поделилась этой новостью с подругой, которая уже отдыхала во Вьетнаме, она же мне и посоветовала этот курорт... Она же меня и заверила, что авиакомпания никогда не предоставляла дополнительные бесплатные места багажа при бронировании", - уточнила собеседница агентства.
Туристка при переходе по ссылке внимательно изучила сайт: выяснилось, что он поддельный.
"Если бы мне предложили какой-нибудь горящий тур со скидкой или очень низкую цену за билеты, я сразу заподозрила бы мошенничество, а здесь никакой явной завлекаловки нет, при покупке билетов в оба конца наличие такого бонуса у меня вообще не вызвало никаких вопросов", - пояснила она.