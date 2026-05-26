Дробыш рассказал, как чуть не стал жертвой телефонных мошенников - РИА Новости, 26.05.2026
05:31 26.05.2026
Дробыш рассказал, как чуть не стал жертвой телефонных мошенников

© РИА Новости / Алексей Куденко
Виктор Дробыш
Виктор Дробыш. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продюсер Виктор Дробыш едва не стал жертвой телефонных мошенников.
  • Звонившие сообщили ему о якобы заминированном автомобиле во время премии в «Крокус сити холле», но Дробыш не стал переводить им деньги и решил лично проверить информацию.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Продюсер Виктор Дробыш рассказал РИА Новости, как едва не стал жертвой телефонных мошенников, сообщивших ему о якобы заминированном автомобиле.
"Однажды мошенники позвонили мне во время премии в "Крокус сити холле" и сказали, что у меня заминирована машина, просили денег. Я повелся", - сказал он.
Дробыш уточнил, что не стал переводить средства злоумышленникам и решил лично проверить информацию.
"Очень долго проверял машину... Все обошлось, слава Богу", - заключил продюсер.
